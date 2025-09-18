Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju Vudrof izjavio je danas da je partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja jer pored vojnog, obuhvata i saradnju sa civilnim sektorom. "U vojnom smislu uradili smo mnogo dobrih stvari - poput projekta 'Južna baza' i drugih inženjerskih poduhvata.

To su neki od najvrednijih rezultata naše saradnje. Naše vazduhoplovstvo je učestvovalo i u humanitarnim projektima, kao što je renoviranje ustanova širom Srbije", rekao je Vudrof za RTS. Prema njegovim rečima, tokom godina saradnje izgrađeno je snažno prijateljstvo i dobar međusobni odnos, a kao posebno važno je istakao održavanje zajedničkih vojnih vežbi, jer svako angažovanje doprinosi unapređenju kapaciteta i Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. "Osećam se