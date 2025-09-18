Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju Vudrof izjavio je danas da je partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja jer pored vojnog, obuhvata i saradnju sa civilnim sektorom. "U vojnom smislu uradili smo mnogo dobrih stvari - poput projekta 'Južna baza' i drugih inženjerskih poduhvata.

To su neki od najvrednijih rezultata naše saradnje. Naše vazduhoplovstvo je učestvovalo i u humanitarnim projektima, kao što je renoviranje ustanova širom Srbije", rekao je Vudrof za RTS. Prema njegovim rečima, tokom godina saradnje izgrađeno je snažno prijateljstvo i dobar međusobni odnos, a kao posebno važno je istakao održavanje zajedničkih vojnih vežbi, jer svako angažovanje doprinosi unapređenju kapaciteta i Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja. "Osećam se
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Zahvalni smo na prilici da zajedno rastemo!" Novi komandant američke Nacionalne garde u Beogradu: "Snažna Srbija je stabilna…

"Zahvalni smo na prilici da zajedno rastemo!" Novi komandant američke Nacionalne garde u Beogradu: "Snažna Srbija je stabilna Srbija"

Blic pre 28 minuta
Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

RTV pre 1 sat
Šta je komandant Nacionalne garde Ohajo poručio tokom boravka u Srbiji i koji je povod njegove posete?

Šta je komandant Nacionalne garde Ohajo poručio tokom boravka u Srbiji i koji je povod njegove posete?

Danas pre 38 minuta
Komandant Nacionalne garde Ohaja specijalni gost vojne parade „Snaga jedinstva"

Komandant Nacionalne garde Ohaja specijalni gost vojne parade „Snaga jedinstva"

Sputnik pre 1 sat
Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Vudrof: Partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata Nacionalne garde Ohaja

Telegraf pre 32 minuta
Komandant Nacionalne garde Ohaja za RTS: U Srbiji se osećam kao kod kuće, ponosan sam na saradnju

Komandant Nacionalne garde Ohaja za RTS: U Srbiji se osećam kao kod kuće, ponosan sam na saradnju

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVojska Srbijevojskasrbija

Društvo, najnovije vesti »

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

Milan Ćulibrk: Vlastima nije ugodno dok čekaju 1. novembar

N1 Info pre 7 minuta
Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Ministar Vujić: Građani mogu da protestuju, ali ne treba drugima da ograničavaju slobodu kretanja

Beta pre 8 minuta
Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Danas ispred Vlade u Beogradu skup solidarnosti sa novinarima i novinarkama u Gazi

Beta pre 13 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 18. septembar 2025. godine

Beta pre 13 minuta
Štrbac: Osuđujuća presuda za Petrovačku cestu bi promenila shvatanje o Srbima

Štrbac: Osuđujuća presuda za Petrovačku cestu bi promenila shvatanje o Srbima

RTV pre 13 minuta