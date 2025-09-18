Vašington blistao, ali nedovoljno da se izbegne poraz: „Nismo imali određene igrače!“

Igra u vrhunskoj formi! U današnjoj utakmici, ekipa Panatinaikosa je pobedila Partizan rezultatom 91:82 (20:27, 17:17, 25:14, 29:24).

Dvejn Vašington je utakmicu završio kao najbolji poenter u redovima ‘crno-belih’, ubacivši 19 poena. Nakon poraza od Panate, Vašington je rekao: „Zaista je poseban osećaj biti ovde naročito zbog toga što košarka povezuje različite kulture. Tako da, sjajno je iskustvo igrati košarku na drugoj strani planete. Kao što je trener rekao, nismo imali određene igrače, ali smo se pripremali. Pripremni period je upravo to, da radimo i pripremamo se za ono što sledi“ –