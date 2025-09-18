Vašington blistao, ali nedovoljno da se izbegne poraz: „Nismo imali određene igrače!“

Hot sport pre 4 sati
Vašington blistao, ali nedovoljno da se izbegne poraz: „Nismo imali određene igrače!“

Igra u vrhunskoj formi! U današnjoj utakmici, ekipa Panatinaikosa je pobedila Partizan rezultatom 91:82 (20:27, 17:17, 25:14, 29:24).

Dvejn Vašington je utakmicu završio kao najbolji poenter u redovima ‘crno-belih’, ubacivši 19 poena. Nakon poraza od Panate, Vašington je rekao: „Zaista je poseban osećaj biti ovde naročito zbog toga što košarka povezuje različite kulture. Tako da, sjajno je iskustvo igrati košarku na drugoj strani planete. Kao što je trener rekao, nismo imali određene igrače, ali smo se pripremali. Pripremni period je upravo to, da radimo i pripremamo se za ono što sledi“ –
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

"Jasno je da imam samo 2 visoka igrača, nije to lako voditi": Željko Obradović o najvećem problemu Partizana

"Jasno je da imam samo 2 visoka igrača, nije to lako voditi": Željko Obradović o najvećem problemu Partizana

Mondo pre 2 sata
Obradović: Partizan nosim uvek u sebi, PAO manje-više, isto to

Obradović: Partizan nosim uvek u sebi, PAO manje-više, isto to

Sport klub pre 3 sata
Obradović: Ovo je period kad pokušavamo da uvidimo dobre i loše delove u igri

Obradović: Ovo je period kad pokušavamo da uvidimo dobre i loše delove u igri

Sportski žurnal pre 3 sata
Parker i Osetkovski pun pogodak, Vašington novi lider Partizana

Parker i Osetkovski pun pogodak, Vašington novi lider Partizana

Nova pre 4 sati
Željko Obradović bez zamerki za svoje košarkaše posle Panatinaikosa

Željko Obradović bez zamerki za svoje košarkaše posle Panatinaikosa

Nova pre 4 sati
Obradović i Vašington posle poraza u Melburnu: ''Nismo imali neke igrače...''

Obradović i Vašington posle poraza u Melburnu: ''Nismo imali neke igrače...''

Sportske.net pre 4 sati
Žoc nakon poraza u Melburnu: „Došli smo juče i nije bilo lako odmah se priviknemo!“

Žoc nakon poraza u Melburnu: „Došli smo juče i nije bilo lako odmah se priviknemo!“

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanVašington

Sport, najnovije vesti »

Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Zvezdin dvojac otišao na pozajmicu u komšiluk

Danas pre 15 minuta
Teniskoj legendi dijagnostikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista…

Teniskoj legendi dijagnostikovan rak u najnaprednijoj fazi: „Razgovarao sam sa doktorom i rekao je da je ovo zaista, zaista loše“

Danas pre 1 sat
Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Liga šampiona: Aleksandar Stanković odigrao svih 90 minuta u ubedljivoj pobedi Briža i polako izlazi iz senke oca Dejana

Danas pre 1 sat
Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Obradović posle poraza od Panatinaikosa: „Važno je da razumemo šta smo u našoj igri radili dobro, a šta ne“

Danas pre 2 sata
Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Zvezda bez srpskog dvojca otputovala na Krit

Danas pre 2 sata