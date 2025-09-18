Parker i Osetkovski pun pogodak, Vašington novi lider Partizana

Polako se bliži početak sezone, a ekipa Partizana se uveliko sprema za velike izazove koji ih očekuju već od 30. septembra.

Doduše, u prilično okrnjenom sastavu, ali je to sudbina i brojnih drugih timova, pa je Željko Obradović imao priliku da isprobava neke ekstremne stvari. To se videlo i na turniru na Tašmajdanu, ali se videlo i u najtežoj pripremnoj utakmici do sada, u duelu sa Panatinaikosom na turneji u Australiji. Partizan je poražen od Atinjana rezultatom 91:82, ali smo videli dva različita poluvremena. Crno-beli su u okviru tradicionalnog turnira „Pavlos Janakopulos“ koji je