Obradović: Ovo je period kad pokušavamo da uvidimo dobre i loše delove u igri

Panatinaikos bolji od Partizana u Australiji - 91:82

Trener Partizana Željko Obradović izjavio je posle poraza od Panatinaikosa da njegova ekipa još pokušava da uvidi dobre i loše delove u igri, prenosi Tanjug. Crno-beli izgubili su od Zelenih sa 91:82 na tradicionalnom turniru "Pavlos Janakopulos", koji se ove godine organizuje u Australiji. - Čast nam je što učestvujemo na turniru Pavlos Janakopulos, posvećen čoveku koji je imao veliki doprinos košarci, posebno Panatinaikosu. Došli smo juče i nije bilo lako odmah