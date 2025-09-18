Oklopna vozila i vodeni topovi na ulicama Pešić uživo iz Pariza o današnjim protestima: Najavljena nulta tolerancija za blokade - Ovo su zahtevi građana

pre 15 minuta
Oklopna vozila i vodeni topovi na ulicama Pešić uživo iz Pariza o današnjim protestima: Najavljena nulta tolerancija za…

Francuska danas svedoči jednom od najvećih dana društvene mobilizacije u poslednjih nekoliko godina.

Na ulicama više od 250 gradova okupiće se na stotine hiljada ljudi, prosvetni radnici, studenti, zaposleni u javnom i privatnom sektoru, taksisti, transportni radnici. Povod su mere budžetske štednje koje je predložila vlada, a koje su naišle na snažno protivljenje sindikata i brojnih društvenih grupa. Procene govore da bi broj demonstranata mogao dostići i 800.000, dok je država angažovala oko 80.000 pripadnika policije kako bi održala red. Ministar unutrašnjih
