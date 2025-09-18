Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca: Palili i razbijali sve pred sobom, upadali u ministarstvo i banke (foto, video)

Blic pre 1 sat
Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca: Palili i razbijali sve pred sobom…

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo održao je konferenciju za medije povodom protesta u Francuskoj. - Već možemo da izvučemo određene pouke. Omogućili smo da bude zagarantovana sloboda mirnog protesta. Dobro je primetiti da je uopšteno u velikim urbanim sredinama
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Raste broj uhapšenih i povređenih: Demonstranti upali u francusko ministarstvo u Parizu, zapalili baklje! Na ulicama preko…

Raste broj uhapšenih i povređenih: Demonstranti upali u francusko ministarstvo u Parizu, zapalili baklje! Na ulicama preko milion ljudi (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Tokom protesta u Francuskoj povređeno 26 policajaca

Tokom protesta u Francuskoj povređeno 26 policajaca

Politika pre 1 sat
Francuska: Tokom protesta uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

Francuska: Tokom protesta uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

RTV pre 1 sat
(Foto, video) Razbijali i palili sve pred sobom! Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine…

(Foto, video) Razbijali i palili sve pred sobom! Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca! U pritvoru i maloletnici

Dnevnik pre 1 sat
Veliki prosvjedi u Francuskoj, na ulicama stotine tisuća ljudi

Veliki prosvjedi u Francuskoj, na ulicama stotine tisuća ljudi

SEEbiz pre 1 sat
BLOG Završeni protesti u Francuskoj: Policija tvrdi – na ulicama više od pola miliona demonstranata, uhapšeno 309 ljudi…

BLOG Završeni protesti u Francuskoj: Policija tvrdi – na ulicama više od pola miliona demonstranata, uhapšeno 309 ljudi, povređeno 26 policajaca

Nova pre 2 sata
Epilog protesta u Francuskoj: Uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca

Epilog protesta u Francuskoj: Uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovažandarmerijaParizpožarFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Šta piše u „nepalskom scenariju“

Šta piše u „nepalskom scenariju“

Radar pre 7 minuta
Sankt Peterburg: Pritvor za troje osumnjičenih za pripremu terorističkog napada

Sankt Peterburg: Pritvor za troje osumnjičenih za pripremu terorističkog napada

Politika pre 2 minuta
Merc: Nemačka će o sankcijama Izraelu odlučiti do novembra

Merc: Nemačka će o sankcijama Izraelu odlučiti do novembra

Politika pre 2 minuta
Jak zemljotres kod Kamčatke, izdato upozorenje na cunami

Jak zemljotres kod Kamčatke, izdato upozorenje na cunami

Danas pre 57 minuta
Drama kod vrtića u Francuskoj: Policija pucala na muškarca sa mačetom: Pretio deci, a onda i potegao nož na policiju

Drama kod vrtića u Francuskoj: Policija pucala na muškarca sa mačetom: Pretio deci, a onda i potegao nož na policiju

Blic pre 22 minuta