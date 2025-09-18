Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca: Palili i razbijali sve pred sobom, upadali u ministarstvo i banke (foto, video)

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo održao je konferenciju za medije povodom protesta u Francuskoj. - Već možemo da izvučemo određene pouke. Omogućili smo da bude zagarantovana sloboda mirnog protesta. Dobro je primetiti da je uopšteno u velikim urbanim sredinama