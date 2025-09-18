Toplo po ceni iz 2013. Godine: Uoči nove grejne sezone u Loznici sve po starom

Dok je u nekim gradovima Srbije grejanje poskupelo, ili su tamošnje toplane podnele takve zahteve za korekciju cene Lozničani mogu mirno da čekaju početka nove grejne sezone.

Kako je potvrđeno iz JKP ‘’Toplana’’ isporuka toplotne energije korisnicima će i predstojeće zime biti po starim cenama, nepromenjenim dvanaest godina, tačnije još od 2013. godine. Iz lozničke ‘’Toplane’’ kažu da uveliko završavaju sve neophodne servise, remonte i ostale poslove kako bi na vreme, 15. oktobra startovali, s tim da će i pre tog datuma biti spremni da ugreju radijatore. Već u prvim danima oktobra sistem će biti napunjen, počeće tople probe i provere