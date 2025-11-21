U subotu u Vukovom domu kulture u Loznici: Festival mladih srpskih guslara

Četrnaesti Savezni festival mladih srpskih guslara biće održan u subotu u Vukovom domu kulture u organizaciji Saveza srpskih guslara i Saveza guslara Srbije.

Prema rečima Milutina Đuričića, predsednika lozničkog Udruženja guslara i ljubitelja gusala "Vukove Gusle", to će biti veče za uživanje kada će mladi guslari pokazati kako se čuva tradicija i svira na srpskom tradicionalnom instrumentu. - Ovoga puta publici će se predstaviti 27 mladih guslara koji se takmiče u kategorijama od sedam do 13 i od 13 do 18 godina. Nastupa po sedam guslara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, plus četvorica koji su prošle godine
