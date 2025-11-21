Danas slavimo jednu od najvećih SRPSKIH SLAVA

Ozon press pre 5 sati
Danas slavimo jednu od najvećih SRPSKIH SLAVA

Pravoslavci danas slave Aranđelovdan, odnosno svetog duha Arhangela (anđela) Mihaila, prvog anđela za koga se veruje da je ravan Bogu.

Aranđelovdan je druga najveća slava kod Srba, ispred Đurđevdana (na prvom mestu je Nikoljdan). Slavi se u jesen, a po narodnom verovanju to je zato što kad su sveci delili uloge, Arhangel Mihailo dobio je jesenje i zimsko vreme – vreme zime i zimskih teškoća. Govori se da u ovo vreme Arhangel luta svetom obučen u prosjaka da izgrdi nevernike i pomogne nevoljnicima. Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti
