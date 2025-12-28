Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca plasirali su se večeras u finale Kupa Srbije, pošto su u polufinalu pobedili Vojvodinu ukupnim rezultatom 6:2.

Radnički je u prvom meču u Kragujevcu pobedio 3:2, a večeras je u revanšu u Novom Sadu bio bolji sa 3:0 za plasman u finale. Branilac trofeja Kupa Srbije će u finalu igrati protiv Spartaka iz Subotice, koji je u polufinalu posle "zlatnog seta" bio bolji od Crvene zvezde. Finale Kupa Srbije igraće se 1. marta 2026. godine. Biće ovo ujedno i duel dve najbolje ekipe u Superligi Srbije, pošto zauzimaju dve vodeće pozicije u prvenstvu. Sparatak je prvi sa deset
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Ritam grada Kg pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaCrvena ZvezdaSuboticaVojvodinaNovi SadSuperligaKragujevacKup srbije

Regioni, najnovije vesti »

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca izborili plasman u finale Kupa Srbije

Telegraf pre 25 minuta
Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Neraskidive bratske veze Srbije i Krfa: Muzikom i umetnošću spojili Banat i sveto ostrvo (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Radnik poklonio školi kotao: Divan potez Slobodana Jovanovića iz Užica

Kurir pre 1 sat
Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Ritam grada Kg pre 2 sata
Otvorena zimska sezona na Zlatiboru: Počela "Zlatiborska božićna bajka"

Otvorena zimska sezona na Zlatiboru: Počela "Zlatiborska božićna bajka"

Kurir pre 2 sata