Odbojkaši Radničkog u finalu Kupa Srbije

Ritam grada Kg pre 5 sati
Kragujevčani bez greške u Novom Sadu! Odbojkaši Radničkog izborili su plasman u finale Kupa Srbije nakon ubedljive pobede nad ekipom Vojvodine u Novom Sadu rezultatom 3:0.

Kragujevčani su tokom čitavog meča kontrolisali igru i pokazali zavidan nivo sigurnosti i discipline, ne ostavivši domaćinu mnogo prostora za povratak u meč. Prvi set doneo je najviše neizvesnosti, ali je Radnički u završnici pokazao mirnoću i koncentraciju, rešivši ga u svoju korist rezultatom 25:22. Taj deo igre dao je dodatno samopouzdanje gostima, koji su u nastavku meča podigli nivo igre i u potpunosti nametnuli svoj ritam. U drugom i trećem setu Radnički je
