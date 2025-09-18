EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije biće iz obnovljivih izvora

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije biće iz obnovljivih izvora

Pomoćnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom David Žarković izjavio je da ta kompanije planira da 2028. godine 42 odsto energije proizvede iz hidro i obnovljivih izvora i da ostvari cilj države da do 2030. godine 45 odsto električne energije bude iz OIE.

Žarković je na konferenciji "OIE SRBIJA 2025" u Vrdnikuda kazao da će kapaciteti OIE, snage 843 MW, računajući projekte sa kojima je EPS potpisao PPA ugovore za otkup i balansiranje električne energije, ove godine proizvesti 2,2 teravat-sata električne energije, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je njihova snaga bila 723 MW. "Očekujemo da do kraja godine na mreži budu i dva velika vetroparka. U 2026. biće 1.433 MW iz OIE projekata sa očekivanom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

Forbes pre 1 sat
EPS očekuje do kraja godine na mreži dva velika vetroparka

EPS očekuje do kraja godine na mreži dva velika vetroparka

Biznis.rs pre 1 sat
EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

Nova ekonomija pre 2 sata
Žarković: Srbija će do 2030. godine 45 odsto električne energije dobijati iz obnovljivih izvora

Žarković: Srbija će do 2030. godine 45 odsto električne energije dobijati iz obnovljivih izvora

RTV pre 2 sata
Do 2030. Godine 45 odsto električne energije iz oie: Eps aneksira 30 PPA ugovora

Do 2030. Godine 45 odsto električne energije iz oie: Eps aneksira 30 PPA ugovora

Kurir pre 2 sata
EPS planira da do 2028. godine proizvede 42% energije iz obnovljivih izvora

EPS planira da do 2028. godine proizvede 42% energije iz obnovljivih izvora

Serbian News Media pre 2 sata
David Žarković, pomoćnik generalnog direktora EPS-a za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom: Do 2030. godine 45…

David Žarković, pomoćnik generalnog direktora EPS-a za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom: Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz OIE

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Objavljena konačna rang lista zahteva za IPARD podsticaje, u narednim danima uručenje rešenja

Objavljena konačna rang lista zahteva za IPARD podsticaje, u narednim danima uručenje rešenja

Radio 021 pre 2 minuta
Bundesbanka očekuje blagi rast BDP-a u trećem kvartalu

Bundesbanka očekuje blagi rast BDP-a u trećem kvartalu

Biznis.rs pre 2 minuta
StartUp Call – Miloš Matić, Omorika Ventures: Telefonom nalazimo dobre startape iz Srbije

StartUp Call – Miloš Matić, Omorika Ventures: Telefonom nalazimo dobre startape iz Srbije

Forbes pre 27 minuta
Bez dogovora predstavnika sindikata i poslodavca o prekidu štrajka u fabrici "Elrad": "Naši zahtevi su minimum"

Bez dogovora predstavnika sindikata i poslodavca o prekidu štrajka u fabrici "Elrad": "Naši zahtevi su minimum"

N1 Info pre 7 minuta
Odbornici Skupštine Beograda sutra o rebalansu programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća

Odbornici Skupštine Beograda sutra o rebalansu programa poslovanja nekoliko javnih preduzeća

Nova ekonomija pre 17 minuta