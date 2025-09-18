EPS: Do 2030. godine 45 odsto električne energije biće iz obnovljivih izvora

Pomoćnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom David Žarković izjavio je da ta kompanije planira da 2028. godine 42 odsto energije proizvede iz hidro i obnovljivih izvora i da ostvari cilj države da do 2030. godine 45 odsto električne energije bude iz OIE.

Žarković je na konferenciji "OIE SRBIJA 2025" u Vrdnikuda kazao da će kapaciteti OIE, snage 843 MW, računajući projekte sa kojima je EPS potpisao PPA ugovore za otkup i balansiranje električne energije, ove godine proizvesti 2,2 teravat-sata električne energije, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je njihova snaga bila 723 MW. "Očekujemo da do kraja godine na mreži budu i dva velika vetroparka. U 2026. biće 1.433 MW iz OIE projekata sa očekivanom