EPS očekuje do kraja godine na mreži dva velika vetroparka

Biznis.rs pre 20 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Do 2030. godine 45 odsto električne energije iz obnovljivih izvora

Pomoćnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) za poslove upravljanja elektroenergetskim portfeljom David Žarković izjavio je da ta kompanije planira da 2028. godine 42 odsto energije proizvede iz hidro i obnovljivih izvora i da ostvari cilj države da do 2030. godine 45 odsto električne energije bude iz OIE. Žarković je na konferenciji „OIE SRBIJA 2025“ u Vrdniku kazao da će kapaciteti OIE, snage 843 MW, računajući projekte sa kojima je EPS potpisao PPA
