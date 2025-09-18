Macut sa rektorima, predložio da nova školska godina počne do 3. novembra

Premijer Đuro Macut predložio je danas, tokom razgovora sa rektorima državnih univerziteta u Srbiji, da nova akademska školska godina počne najkasnije 3. novembra, saopšteno je.

Kako je saopštila Vlada Srbije, na sastanku je konstatovano da će svi univerziteti održati nastavu i sprovesti ispitne rokove najkasnije do 31. oktobra. "Dogovoreno je da se razgovori u narednom periodu intenziviraju i da se u njih neposredno uključe i predstavnici fakulteta u sastavu univerziteta u Srbiji", saopšteno je.