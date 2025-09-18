Završen sastanak premijera Macuta i rektora univerziteta Evo kada počinje nova školska godina na fakultetima

Alo pre 3 sata
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa rektorima univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija o realizaciji prethodnih dogovora i planovima za početak naredne akademske godine

Na sastanku premijera Đure Macuta i rektora univerziteta u Vladi Srbije, u konstruktivnom dijalogu, konstatovano je da će svi univerziteti uspešno realizovati nastavu i sprovesti ispitne rokove u tekućoj školskoj godini najkasnije do 31. oktobra 2025. godine, kao i da će nova akademska 2025/2026. godina započeti najkasnije 3. novembra u svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Dogovoreno je da se razgovori u narednom periodu intenziviraju i da se u njih neposredno
