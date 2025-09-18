Tramp na sastanku sa Starmerom posle kraljevske pompe

Posle pompe na kraljevskom imanju u Vindzoru, predsednik SAD Donald Tramp sastao se s premijerom Kirom Starmerom drugog, poslednjeg dana svoje zvanične posete Velikoj Britaniji, a na dnevnom redu su tehnološka ulaganja, carina na čelik i potencijalno teške međunarodne teme.

Kir Starmer je Trampa dočekao u Čekersu, 70 kilometara od Londona, na imanju vlastele iz 16. veka koje je seosko odmaralište britanskih premijera. Trampovi britanski domaćini žele da proslave snagu odnosa SAD i Velike Britanije, skoro 250 godina nakon njihovog burnog početka 1776. Trampa je dočekala ceremonijalna počasna garda s gajdašima - kao znak poštovanja prema delimično škotskom porkelu predsednika i biće mu prikazani predmeti iz arhive britanskog ratnog