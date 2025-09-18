Tramp pooštrava retoriku: Antifa na udaru Bele kuće posle ubistva Kirka

NIN pre 8 sati  |  NIN
Tramp pooštrava retoriku: Antifa na udaru Bele kuće posle ubistva Kirka

Američki predsednik najavljuje oštre mere protiv „radikalne levice“, dok pravnici upozoravaju na granicu između slobode govora i nacionalne bezbednosti.

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je u centru pažnje nakon što je najavio da će antifašistički pokret Antifa proglasiti „velikom terorističkom organizacijom“. Kako piše Politiko, ova odluka usledila je neposredno posle ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka u Juti, događaja koji je dodatno produbio političke i društvene podele u Americi. Antifa – termin koji označava mrežu labavo povezanih levo orijentisanih grupa – odavno je meta Trampovih kritika. Ali
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Šta je Antifa, koju Tramp namerava da proglasi terorističkom organizacijom?

Šta je Antifa, koju Tramp namerava da proglasi terorističkom organizacijom?

Danas pre 4 sati
Šta je Antifa koju Tramp proglašava terorističkom organizacijom

Šta je Antifa koju Tramp proglašava terorističkom organizacijom

Vreme pre 8 sati
Tramp najavio da će Antifu proglasiti „glavnom terorističkom organizacijom“

Tramp najavio da će Antifu proglasiti „glavnom terorističkom organizacijom“

Vesti online pre 8 sati
Tramp prelomio: Oni su teroristička organizacija

Tramp prelomio: Oni su teroristička organizacija

Pravda pre 7 sati
Donald Tramp proglasio Antifu za glavnu terorističku organizaciju

Donald Tramp proglasio Antifu za glavnu terorističku organizaciju

Politika pre 7 sati
Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Nova pre 9 sati
Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Tramp označio pokret Antifa kao terorističku organizaciju

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Može li Venecuela sa svojim borbenim avionima da ugrozi američku mornaricu?

Može li Venecuela sa svojim borbenim avionima da ugrozi američku mornaricu?

Danas pre 32 minuta
Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Danas pre 1 sat
Evropa menja kurs prema Izraelu: Trgovinski sporazumi blokirani, Nemačka zaustavila izvoz oružja

Evropa menja kurs prema Izraelu: Trgovinski sporazumi blokirani, Nemačka zaustavila izvoz oružja

Nova pre 17 minuta
Automobil pokosio dečaka (10): Užas na Novom Beogradu: Dete oboreno na pešačkom prelazu dok je vozilo bicikl (foto/video)

Automobil pokosio dečaka (10): Užas na Novom Beogradu: Dete oboreno na pešačkom prelazu dok je vozilo bicikl (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Smrtno ozbiljna šala: Suspenzija Jimmy Kimmela i sloboda govora u Americi

Smrtno ozbiljna šala: Suspenzija Jimmy Kimmela i sloboda govora u Americi

Blic pre 37 minuta