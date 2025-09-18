Tramp najavio da će Antifu proglasiti „glavnom terorističkom organizacijom“

Vesti online pre 45 minuta  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Tramp najavio da će Antifu proglasiti „glavnom terorističkom organizacijom“

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će organizaciju uglavnom levičarskih aktivista, Antifu proglasiti za “glavnu terorističku organizaciju”, i pozvao je na pokretanje istrage protiv ljudi koji je navodno finansiraju.

“Drago mi je da obavestim naše brojne američke patriote da označavam Antifu, bolesnu, opasnu, radikalno levičarsku katastrofu, kao glavnu terorističku organizaciju”, napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Si-BiEs (CBS) njuz. On je dodao da će “takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama”. Tramp je dao sličnu najavu da će Antifa biti označena kao teroristička
