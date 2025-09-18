Na graničnom prelazu Preševo pronađeno oružje: Sprečeno krijumčarenje dva gasna pištolja i 1.350 komada municije

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja dva gasna pištolja i 1.350 komada municije, saopštila je danas Uprava carina.

Slučaj je otkriven juče tokom detaljnog pregleda jednog automobila. Ispod prednjih sedišta pronađene su dve kutije sa gasnim pištoljima “Hatsan Jeet“ kalibra 6,35mm, sa ukupno deset kutija pripadajuće municije, navedeno je u saopštenju. Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova