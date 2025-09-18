Na graničnom prelazu Preševo pronađeno oružje: Sprečeno krijumčarenje dva gasna pištolja i 1.350 komada municije

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
Na graničnom prelazu Preševo pronađeno oružje: Sprečeno krijumčarenje dva gasna pištolja i 1.350 komada municije

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja dva gasna pištolja i 1.350 komada municije, saopštila je danas Uprava carina.

Slučaj je otkriven juče tokom detaljnog pregleda jednog automobila. Ispod prednjih sedišta pronađene su dve kutije sa gasnim pištoljima “Hatsan Jeet“ kalibra 6,35mm, sa ukupno deset kutija pripadajuće municije, navedeno je u saopštenju. Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pronađeni gasni pištolji i municija ispod sedišta

Pronađeni gasni pištolji i municija ispod sedišta

Stav.life pre 1 sat
FOTO: Na Preševu sprečen šverc dva gasna pištolja i municije

FOTO: Na Preševu sprečen šverc dva gasna pištolja i municije

Radio 021 pre 1 sat
Zaplenjeni gasni pištolji i više od 1.300 metaka na prelazu Preševo

Zaplenjeni gasni pištolji i više od 1.300 metaka na prelazu Preševo

N1 Info pre 3 sata
Pokušali da prošvercuju dva gasna pištolja i municiju preko Preševa

Pokušali da prošvercuju dva gasna pištolja i municiju preko Preševa

Južne vesti pre 3 sata
Sprečen pokušaj krijumčarenja oružja na graničnom prelazu Preševo

Sprečen pokušaj krijumčarenja oružja na graničnom prelazu Preševo

OK radio pre 3 sata
Gasni pištolji i municija pronađeni u autu na prelazu Preševo FOTO

Gasni pištolji i municija pronađeni u autu na prelazu Preševo FOTO

Vranje news pre 3 sata
Graničari otkrili gasne pištolje i municiju ispod sedišta automobila

Graničari otkrili gasne pištolje i municiju ispod sedišta automobila

Rešetka pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Još jedna tragedija kod knića! Poginuo muškarac u sudaru sa kamionom

Još jedna tragedija kod knića! Poginuo muškarac u sudaru sa kamionom

Blic pre 3 minuta
Novi radar u službi bezbednosti: ekstremne brzine i ozbiljni prekršaji na putevima Srema

Novi radar u službi bezbednosti: ekstremne brzine i ozbiljni prekršaji na putevima Srema

Ozon pre 2 minuta
Još jedna nesreća u kniću Muškarac stradao u sudaru s kamionom

Još jedna nesreća u kniću Muškarac stradao u sudaru s kamionom

Alo pre 2 minuta
MUP: Muškarac poginuo u sudaru dva vozila u Kniću

MUP: Muškarac poginuo u sudaru dva vozila u Kniću

Politika pre 2 minuta
Mađarska prva uvodi nova pravila na granici sa Srbijom

Mađarska prva uvodi nova pravila na granici sa Srbijom

Kamatica pre 7 minuta