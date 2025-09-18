U Nišu protest ispred suda u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Nova pre 16 minuta  |  Autor: Beta
U Nišu protest ispred suda u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Ispred Osnovnog suda u Nišu večeras je održan protest u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću, koji već sedam dana štrajku glađu u pritvoru.Okupljene građane i građanke pozvala je samoorganizovana neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu, a na skupu su se mogli čuti pozivi na solidarnost, slobodu i pravdu.

Protest je, kako su naveli u pozivu, posvećen „ne samo Bogdanu već svim žrtvama autokratskog kriminalnog režima“, uz poruku da „sloboda ne dolazi sama, već da se osvaja“. Okupljeni su podsetili da je Jovičiću pritvor od 30 dana određen 14. avgusta, a potom produžen 11. septembra, te da mu je u međuvremenu preminuo otac. Na sahranu je, kako su istakli, „izveden u bukagijama, ponižen i okovan pred očima svojih najbližih“. Na protestu su bile prisutne i zastave
