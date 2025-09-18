Američka centralna banka snizila kamatne stope i najavila moguća nova smanjenja do kraja godine

Zvaničnici američkih Federalnih rezervi (Fed) snizili su referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena, uz najavu još dva moguća smanjenja do kraja godine.

Odluka dolazi nakon meseci pritiska koji je na Fed vršila Bela kuća. Odlukom donetom sa 11 glasova za i jednim protiv Savezni odbor za otvoreno tržište snizio je kamatne stope s 4,25 na 4 odsto, čime je raspon referentne stope na federalna sredstva postavljen između 4 i 4,25 odsto. Prvo smanjenje kamatne stope od decembra Fed objašnjava "znacima slabosti na tržištu rada", ali takođe primećuje da je "inflacija porasla, kao i da je donekle povišena". "Stopa