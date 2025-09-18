Češka pobedom nad Kinom eliminisala Brazil sa Svetskog prvenstva, Srbija protiv Irana u osmini finala

Odbojkaška reprezentacija Češke pobedila je Kinu u poslednjem kolu grupe H na Svetskom prvenstvu rezultatom 3:0, po setovima 26:24, 25:19, 25:18.

Češka je upisala drugi trijumf i okončala grupnu fazu na drugom mestu grupe H. Kina je bez pobede završila takmičenje na Svetskom prvenstvu. Ovom pobedom Češka je eliminisala Brazil iz daljeg toka takmičenja, dok se Srbija u osminu finala plasirala sa prvog mesta. Timovi iz grupe H će igrati protiv ekipa iz grupe A, te će prvi rival Srbiji u nokaut fazi biti selekcija Irana koja je dosad upisala poraz od Egipta i pobede nad Filipinima i Tunisom. Češka će se sastati
