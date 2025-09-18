Odbojka ovo ne pamti: Libero Srbije usred poena preskočio reklame i otrčao na klupu, usledila senzacija

Odbojkaši Srbije napravili su senzaciju pobedom nad Brazilom i plasirali se u nokaut fazu Svetskog prvenstva, ali jedan trenutak iz prvog seta posebno je zaintrigirao ljubitelje odbojke.

Naročito, jer se retko viđa na odbojkaškim mečevima. Naime, tokom jednog od bitnih poena, u završnici prvog seta, Srbija je imala sedmoricu igrača na terenu. Aleksandar Stefanović je pri rezultatu 21:19 servirao, a Brazil je odmah odgovorio napadom za 21:20. Ipak, niko na terenu – ni igrači, ni sudije, ni publika – nije primetio potpuno nesvakidašnju situaciju. Srbija je ceo taj set odigrala sa sedmoricom igrača u polju, a dodatni igrač bio je libero reprezentacije
