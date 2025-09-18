Tržišta u zastoju: Investitori čekaju potez FED-a oko kamatnih stopa

Fjučersi američkih akcija nisu se danas mnogo promenili pred sastanak Federalnih rezervi ( FED), na kojem se očekuje smanjenje kamatne stope, pa je tako vrednost berzanskog indeksa Dow Jones pala za 28 poena, odnosno 0,1 odsto, koliko je izgubio i S&P 500, dok se Nasdaq kretao oko nivoa stagnacije.

Ove brojke su usledile nakon što su akcije tehnološke kompanije Envidija (Nvidia) pale za više od 1,3 odsto, nakon što je Fajnenšel tajms objavio, pozivajući se na izvore, da je Kina zabranila tehnološkim kompanijama u zemlji da kupuju čipove od Envidije, prenosi CNBC. Trgovci na berzama, gotovo u potpunom saglasju, očekuju da će Federalne rezerve danas sniziti kamatne stope. Takav potez mogao bi da podstakne američku ekonomiju u trenutku kada se javljaju znakovi