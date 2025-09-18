U Rusiji prvi put isplaćena plata u digitalnim rubljama

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Ruski državni trezor i Ministarstvo finansija Rusije objavili su danas da je prvi put u zemlji isplaćena plata u digitalnim rubljama.

Primalac je zaposleni u državnoj službi, dok njegovo ime i pozicija nisu otkriveni. Trezor i centralna Banka Rusije će od 1. januara 2026. godine omogućiti vođenje računa u digitalnim rubljama i obavljanje transakcija, uključujući isplate iz federalnog budžeta, ali isključivo uz saglasnost primaoca. Ruski građani su za sada skeptični prema ovoj novini. U nedavnoj anketi je samo šest odsto ispitanika izjavilo da je spremno da otvori račun u digitalnim rubljama, dok
