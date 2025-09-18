Kad mafija gradi prugu

Korupcija i kriminal na šinama: 'Ndrangheta i slučaj izgradnje italijanskog projekta TAV

TAV projekat, odnosno projekat brze pruge (Treno ad Alta Velocità) započeo je 1991. godine najavom izgradnje sedam brzih železnica sa novim tehničkim standardima koji omogućavaju vozovima da dostignu 300 km/h: Rim–Napulj, Firenca–Bolonja, Bolonja–Milano, Đenova–Milano, Milano–Torino, Milano–Verona i Verona–Venecija. Ove nove pruge su takođe izgrađene da bi se smanjio saobraćaj na tradicionalnim linijama, omogućavajući bolje upravljanje teretnim i regionalnim