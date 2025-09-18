Gasni pištolji i municija pronađeni u autu na prelazu Preševo FOTO

Vranje news pre 1 sat  |  Vranjenews
Vranje - Pokušaj krijumčarenja dva gasna pištolja i 1.350 komada municije sprečili su carinski službenici u saradnji s policijom, na graničnom prelazu Preševo.

Kako saopštavaju iz Uprave carina, slučaj je otkriven tokom detaljnog pregleda jednog automobila. "Tada su ispod prednjih sedišta pronađene dve kutije sa gasnim pištoljima Hatsan Jeet kalibra 6,35mm, sa ukupno 10 kutija pripadajuće municije", navode iz Carine. Putnici, oružje i municija predati su u dalju nadležnost MUP-u.
