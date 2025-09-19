BBC vesti na srpskom

Student Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru, novi skupovi podrške

Viši sud u Novom Sadu odbio je žalbu advokata. Novi protesti podrške i poziv da se student oslobodi.

BBC News pre 20 minuta  |  Dejana Vukadinović - BBC
Blokirane ulice oko Pravnog fakulteta
BBC/DEJANA VUKADINOVIĆ
Skupo podrške u Beogradu 18. septembra

Tek što se u Srbiji završi jedan protest, najavljuje se novi zbog privođenja učesnika prethodnog okupljanja.

Poslednji u nizu je slučaj studenta Bogdana Jovičića, koji je zbog štrajka glađu prebačen 17. septembra iz novosadske pritvorske jedinice Klise u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, potvrđuje Srđan Kovačević, njegov advokat.

Viši sud je 19. septembra odbio žalbu advokata i Jovičić ostaje u pritvoru do daljeg.

„I dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio na slobodi, mogao da ponovi krivično delo", obrazloženje je suda.

Policija ga je privela posle protesta u Novom Sadu sredinom avgusta, kada su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, a kada mu je Viši sud u Novom Sadu produžio jednomesečni pritvor na još 30 dana, odlučio je da štrajkuje glađu.

„Videli smo se oko pola 11 ujutru i rekao mi je da su mu dali naredbu da se spremi jer ga prebacuju u bolnicu, a pre toga je imao lekarski pregled.

„Doktori su procenili da nije više za pritvornu jedinicu, nego za bolnicu", kaže Kovačević za BBC na srpskom.

Zdravstveno stanje Jovičića je dobro, saopštila je 19. septembra Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

U znak podrške pritvorenom studentu novosadskog Fakulteta tehničkih nauka (FTN) već je organizovano nekoliko protesta.

Dan pošto je prebačen u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, 18. septembra, održan je protest „Pravda za Bogdana je pravda za sve" ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu.

Skup podrške održan je istog dana i u Nišu, Beogradu, Subotici i drugim gradovima.

Privođenje Bogdana Jovičića, kao i sudsku odluku da mu se produži pritvor, osudile su mnoge nevladine organizacije, neke opozicione partije i Evropska demokratska stranka, navodeći da se on tretira „ne kao glas savesti, već kao opasni kriminalac".

„Nejasno je optužen za učešće u avgustovskim protestima i oduzeto mu je pravo na pravu odbranu.

„Pritvor mu je produžen ne zato što je kriv, već iz straha od njegove hrabrosti - iste hrabrosti zbog koje je počeo štrajk glađu", napisali su na društvenoj mreži Iks.

Pogledajte fotografije sa protesta u Beogradu

Grupa ljudi u pšrotestnoj šetnji na ulicama Beograda
BBC/Dejana Vukadinović
Plakat na kojem piše ćirilicom i plavim slovima na belom papiru "Sloboda za Bogdana"
BBC/Dejana Vukadinović
Jedan od plakata podrške na protestu u Beogradu 18. septembra
Grupa ljudi u žutim prslucima obezbeđuje protest ispred Pravnog fakulteta u Beogradu blokira saobraćajnicu
BBC/Dejana Vukadinović
Beograd, 18. septembar
Transparent Oslobodite Bogija (Free Bogi) ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu
Portal 021.rs
Protest ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu 18. septembra 2025.

Dvadesetdvogodišnji student je posle četiri nedelje u pritvoru započeo štrajk glađu.

„Mesec dana u zatvoru nisam dizao tenziju misleći da moraju da me puste da se branim sa slobode.

„Budući da tu nameru nemaju i žele da me predstave kao jednog od najvećih neprijatelja ove zemlje, smatrao sam da je ovo jedini vid borbe koji mi preostaje", napisao je u pismu, koje je pročitao njegov advokat.

Jovičić je napisao i da će da nastavi da štrajkuje glađu dok mu se, u skladu sa zakonom, ne omogući da se brani sa slobode.

U međuvremenu mu je preminuo otac, čijoj sahrani je prisustvovao vezanih nogu, što su mnogi osudili.

Jovičić je bio vezan lancima „da ne bi izvršio bekstvo“, saopšteno je iz Uprave Ministarstva pravde za izvršenja krivičnih sankcija, negirajući da su se prema ponašali degradirajuće.

U praksi se gotovo nikada ne dešava da nekog puste iz pritvora da bi išao na sahranu, niti se skidaju lanci, jer je vezivanje po pravilima službe i obaveza je, napisao je Vladimir Đukanović advokat i član vladujućeg SNS na Iksu.

Jovičić je jedan od privedenih tokom protesta u Novom Sadu, međutim, tačan broj Ministarstvo unutrašnjih poslova nije saopštilo.

„Uhapšen je jer je uništavao i rušio nečije prostorije, detaljno bez imalo stida i straha, ponoseći se time što čini“, izjavio je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Pogledajte kako su izgledali protesti u Beogradu i Novom Sadu sredinom avgusta

Više od deset meseci u Srbiji se održavaju antivladini protesti pokrenuti posle tragedije u Novom Sadu, kada je usled pada nadstrešnice tek rekonstruisane Železničke stanice stradalo 16 ljudi, a jedna devojka je teško povređena.

Studenti su potom blokirali fakultete, a jedan od najmasovnijih protesta bio je u Beogradu 15. marta.

Dan ranije pritvorena je novosadska šestorka - profesorka sociologije Marija Vasić i još petoro aktivista Pokreta slobodnih građana i neformalne studentske organizacije Stav.

Kada je i njima produžen pritvor počele su blokade sudova i tužilaštava u Novom Sadu, a Vasić je počela štrajk glađu.

Apelacioni sud im je posle dve nedelje blokada odredio kućni pritvor.

Pritvaranja je bilo posle studentskog skupa 'Vidimo se na Vidovdan' u Beogradu, na kome se tražilo raspisivanje vandrednih izbora.

Tog 28. juna pritvoreno je osmoro osumnjčenih zbog „pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja", saopšteno je tada iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Prethodno je tužilaštvo saopštilo imena 29 ljudi kojima je određeno zadržavanje „zbog nasilničkog ponašanja nakon protesta" u centru Beograda i „napada na pripadnike MUP-a".

Novi okidač za proteste bila je policijska brutalnost i prekomerna upotreba sile prema okupljenima što su predstavnici vlasti odbacivali.

U avgustu je u nekoliko navrata došlo do sukoba demonstranata koji se protive vlasti i pristalica vladajućeg SNS-a i policije u mnogim mestima u Srbiji.

Nasilje je obeležilo i početak septembra u Novom Sadu i pozive na nove proteste.

(BBC News, 09.19.2025)

BBC News
Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađu

