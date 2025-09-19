Tramp: Možda treba oduzeti licence televizijama koje me kritikuju

BBC News pre 1 sat

Nakon što je televizijska mreža ABC povukla večernji šou Džimija Kimela zbog kritike ponašanja najviših predstavnika američkih vlasti posle ubistva 31-godišnjeg konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da bi 'možda' svim televizijskim mrežama koje ga kritikuju trebalo oduzeti licence.

„Negde sam pročitao da je 97 odsto mreža bilo protiv mene. Da ponovim: 97 odsto negativno o meni, a ipak sam lako pobedio u svih sedam 'kolebljivih' država (na izborima 2024.)", rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors jedan, vraćajući se iz Velike Britanije.

„Ti mediji me prikazuje samo u lošem svetlu i dobijaju licencu. Mislim da bi možda trebalo da im se oduzme licenca. Na [šefu regulatorne komisije] Brendanu Karu je da odluči", dodao je predsednik.

Mreža ABC u vlasništvu Diznija, objavila je da na neodređeno vreme obustavlja emitovanje večernjeg TV šoua Džimija Kimela zbog njegovih komentara o reakciji Trampa i njegovih pristalica na ubistvo na Čarlija Kirka, nazivajući ih „bandom".

„Banda MAGA (skraćenica od Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom, što je okosnica Trampove politike), očajnički pokušava da predstavi ovog tipa koji je ubio Čarlija Kirka kao bilo koga osim jednog od njih, i čine sve što mogu da bi stekli političke poene", rekao je voditelj Kimel u emisiji ranije ove nedelje.

Kimel je sugerisao da je osumnjičeni za ubistvo Kirka, 22-godišnji Tajler Robinson bio simpatizer Trampove Republikanske stranke , iako su vlasti u Juti rekle da je osumnjičeni „indoktriniran levičarskom ideologijom".

Mreža ABC je skinula Kimelovu emisiju posle pretnji sankcijama Federalne komisije za komunikacije (FCC).

Džimi Kimel (desno) u razgovoru sa gotstom Džonom Oliverom u jednoj od svojih ranijih emisija

U emisiji 15. septembra, 57-godišnji Kimel je ismejao Trampa, rekavši da je njegova reakcija na ubistvo Kirka „kao kad četvorogodišnjak oplakuje zlatnu ribicu“.

Posle ubistva, Kimel je na Instagram nalogu osudio zločin i poslao je „ljubav" Kirkovoj porodic.

U razgovoru za Foks njuz, predsednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Kar rekao je da se priča ne završava na suspenziji Kimela.

„Nastavićemo da pritiskamo emitere odgovorne za javni interes", rekao je.

„A ako se emiterima ne sviđa, mogu da predaju njihovu licencu FCC-u."

FCC ima regulatorna ovlašćenja nad velikim mrežama, kao što je ABC, i njihovim nezavisno podružnicama.

Ali agencija ima ograničena ovlašćenja nad kablovskim kanalima, poput Foksa ili MSNBC-a, i nemaju ovlašćenja nad podkastima ili većinom striming sadržaja.

Pravni stručnjaci kažu da Prvi amandman Ustava SAD, koji štiti slobodu govora, sprečava FCC da zakonito opozove licence na osnovu političkog neslaganja.

Džo Strazulo, scenarista koji radio za emisiji „Džimi Kimel uživo!" od 2015. do 2021. godine, rekao je za BBC da među scenaristima sada vlada strah.

„Srceparajuće je videti pretnju da će ostati bez posla", rekao je on iz Los Anđelesa.

„Kontaktirao sam mnoge i niko još ne zna tačno šta se dešava, a 'oni' (misleći na vlast) stvari sređuju iza kulisa.“

Kimelova suspenzija je objavljena 17. septembra, ubrzo pošto je Nekstar Medija, jedan od najvećih vlasnika TV stanica u SAD, saopštio da neće emitovati njegovu emisiju „u doglednoj budućnosti".

Kimelove komentare o Kirku, Nekstar je nazvao „uvredljivim i neosetljivim u kritičnom trenutku našeg nacionalnog političkog diskursa".

Kirk, poznati konzervativni aktivista i otac dvoje dece, ubijen je dok je govorio na Univerzitetu Juta Vali u Oremu 10. septembra.

Njegova udovica, Erika Kirk, imenovana je za novog šefa organizacije koju je njen suprug suosnivač, Turning Point USA.

Za ubistvo je optužen Tajler Robinson, a tužioci su najavili da će tražiti smtnu kaznu ako bude proglašen krivim.

Kirk je bio jedan od aktivista koji je propagirao ideje Trampove administracije i smatra se ključnim za privlačenje mladih da glasaju za Trampa na prošlogodišnjim predsedničkim izborima.

Pisci, glumci, bivši predsednik SAD Barak Obama i drugi istaknuti predstavnici Demokratske stranke osudili su Kimelovu suspenziju.

Obama je rekao da je to „novi i opasan stepen kulture otkazivanja".

„Nakon što su se oni godinama žalili na kulturu otkazivanja, sadašnja administracija je podigla to na novi i opasan nivo preteći regulatornim merama protiv medijskih kompanija ukoliko ne ućutkaju ili otpuste novinare i komentatore koji joj se ne sviđaju", objavio je na mreži Iksu.

Glumac Ben Stiler rekao je da ono što se dogodilo Kimelu „nije ispravno“, dok je zvezda serije „Hacks" Džin Smart rekla da je „užasnuta otkazivanjem“.

„Ono što je Džimi rekao bila je sloboda govora, a ne govor mržnje“, dodala je.

Voditelji emisija sličnog formata na rivalskim mrežama izrazili su podršku Kimelu.

„Ovo je očigledna cenzura“, rekao je Stiven Kolber na CBS-u.

„Autokratama ne smete da popustite ni pedalj", rekao je misleći na Trampa, koga često kritikuje.

„Džimi, 100 odsto stojim uz tebe i tvoje saradnike", poručio je.

U julu je CBS objavio da neće obnoviti ugovor za nastavak emitovanja Večernjeg šoua sa Stivenom Kolberom (The Late Show With Stephen Colbert).

Sindikat američkih pisaca i Sindikat filmskih glumaca, dva holivudska sindikata, osudili su Kimelovu suspenziju kao kršenje ustavnih prava na slobodu govora.

Ali drugi su isticali da je ovde reč o odgovornosti, a ne ukidanju emisije.

„Kada osoba kaže nešto što mnogi ljudi smatraju uvredljivim, grubim, glupim u realnom vremenu, a zatim ta osoba bude kažnjena zbog toga, to nije ukidanje kulture“, rekao je Dejv Portnoj, osnivač medijske kompanije Barstool Sports.

„To su posledice za vaše reč i postupke."

