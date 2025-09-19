Grupa socijalista i demokrata u EP pozvala EU da reaguje zbog pritvora studenta Jovičića

Beta pre 2 sata

Grupa Socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu pozvala je Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da reaguju na slučaj pritvorenog srpskog studenta Bogdana Jovičića, čiji je život prema njihovoj oceni u opasnosti zbog politički motivisanog zatvaranja u Srbiji.

"EU ne sme da ostane nema dok je život mladog čoveka u opasnosti zbog izražavanja svojih političkih stavova", napisala je sinoć na mreži Iks ta druga po veličini poslanička grupa u EP.Grupa socijalista i demokrata pozvala srpske vlasti da pruže "jasne i proverljive informacije " o tome gde se Bogdan nalazi, o njegovom zdravlju i razlogu za njegovo pritvaranje.

Grupa je pozvala da se pritvorenim studentima pruži međunarodna zaštita i da se zhteva odgovornost Srbije.

"Pozivamo na međunarodnu zaštitu pritovrenih studenata. Odgovornost Srbije mora da bude tražena zbog kršenja ljudskih prava", zaključuje grupa čiji je zvaničan naziv Progresivni savez socijalista i demokrata.

Student Bogdan Jovičić je uhapšen u noći između 14. i 15. avgusta, nakon što su, tokom protesta u Novom Sadu, demolirane prostorije Srpske napredne stranke (SNS) i tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu.

Nakon produženja pritvora, stupio je u štrajk glađu, a u sredu popodne je iz zatvora u Novom Sadu prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu.

(Beta, 19.09.2025)

