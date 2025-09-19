Grupa Socijalista i demokrata u EP traži međunarodnu zaštitu za pritvorenog studenta Jovičića

Serbian News Media pre 1 sat
Grupa Socijalista i demokrata u EP traži međunarodnu zaštitu za pritvorenog studenta Jovičića
Grupa Socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu pozvala je Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da reaguju na slučaj pritvorenog srpskog studenta Bogdana Jovičića, čiji je život prema njihovoj oceni u opasnosti zbog politički motivisanog zatvaranja u Srbiji. “EU ne sme da ostane nema dok je život mladog čoveka u opasnosti zbog izražavanja svojih političkih stavova”, napisala je sinoć na mreži Iks ta druga po veličini poslanička grupa u EP. Grupa socijalista
