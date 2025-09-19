"Gvozdeni zrak" stupa na scenu: Izrael testirao revolucionarni laserski sistem odbrane: Dopuniće postojeće protivraketne sisteme "Gvozdena kupola", "Davidova praćka" i "Strela"

Ministarstvo odbrane Izraela saopštilo je danas da je uspešno završeno testiranje laserskog sistema "Gvozdeni zrak", dizajniranog za presretanje raketa, minobacača, dronova i manjih aviona i da će on biti spreman za operativnu upotrebu kasnije ove godine.

Sistem je razvijen u saradnji kompanija "Rafael Advanced Defense Systems" i "Elbit Systems", i dopuniće postojeće protivraketne sisteme Gvozdena kupola, Davidova praćka i Strela, koji su korišćeni za presretanje hiljada raketa ispaljenih iz Pojasa Gaze, Libana i Jemena. - Ovo je prvi put u svetu da sistem sa laserskim presretanjem velike snage dostigne punu operativnu spremnost - rekao je generalni direktor Ministarstva odbrane Amir Baram. Predsednik "Rafaela"