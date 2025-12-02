Ukrajinci i Amerikanci o ovom pitanju pregovarali 6 sati Zelenskom jedna stvar najteže pada, oglasio se i Makron: "Pritisnućemo ih najjače do sada"

Blic pre 4 sati
Makron naglašava da je dogovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu finalizovan Tokom ukrajinsko-američkih konsultacija, razgovori su trajali preko šest i po sati Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je pitanje ukrajinskih teritorija jedan od najizazovnijih aspekata u pregovorima o planu za okončanje rata.

Tokom ukrajinsko-američkih konsultacija, ova tema je bila predmet razgovora više od šest i po sati. Prema navodima dopisnika Ukrinform-a, on je ovo saopštio tokom zajedničke konferencije za novinare sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Parizu, odgovarajući na pitanje da li je na jučerašnjem sastanku između Ukrajine i SAD bilo reči o teritorijalnim ustupcima, liniji razgraničenja i američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. - Pre svega, sastanci su
