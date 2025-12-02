Makron i Tramp razgovarali o situaciji u Ukrajini

Danas pre 6 sati  |  Beta
Makron i Tramp razgovarali o situaciji u Ukrajini

Predsednik Francuske Emanuel Makron je danas razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o situaciji u Ukrajini, saopštila je večeras Jelisejska palata i dodala da je to bilo posle sastanka Makrona sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenski.

Makron je obavestio Trampa o razgovorima „održanim danas u Parizu tokom posete predsednika Zelenskog“, navelo je francusko predsedništvo i dodalo da su Makron i Tramp „razmenili mišljenja o uslovima za snažan i trajan mir u Ukrajini kao i o sledećim koracima u posredničkim naporima koje preduzimaju SAD“. Francuski predsednik je „naglasio centralni značaj bezbednosnih garancija potrebnih Ukrajini i odlučnost Francuske da na tome radi sa SAD“, dodaje se u saopštenju
