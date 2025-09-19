Istorija ne sme biti zaboravljena: Putin: Potrebno je depolitizovati Staljinov doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da uloga bivšeg sovjetskog predsednika Josifa Staljina u pobedi u Drugom svetskom ratu "ne sme biti zaboravljena".

- Uopšteno govoreći, sve što je povezano sa Velikim otadžbinskim ratom i ulogom koju je Staljin odigrao u Pobedi mora se imati na umu i moraju se uložiti napori da se to depolitizuje - naveo je Putin na sastanku sa liderima parlamentarnih frakcija Državne dume, prenose Izvestija. On je napomenuo da niko u zemlji nije zaboravio koliko je problema bilo povezano sa represijom i da te činjenice neće biti izbrisane iz istorije. - Ali je takođe nepravedno zaboraviti
