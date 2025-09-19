"Kod mene je u stanu sa decom": Šok preokret, Kristina iskreno o pomirenju sa Kristijanom: "Ja sam njega udarila, a on je vršio psihičko nasilje"

Blic pre 1 sat
"Kod mene je u stanu sa decom": Šok preokret, Kristina iskreno o pomirenju sa Kristijanom: "Ja sam njega udarila, a on je…

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nedavno su raskinuli i izneli prljav veš iz svog odnosa u javnost, a sada je došlo do preokreta.

Naime, Kristina je iznenadila sve kada je rekla da je Kristijan kod nje u stanu. - Ovo će biti moja prva i poslednja ispovest jer mi se život iz dana u dan okreće za 360 stepeni. Kristijan je trenutno u mom stanu i čuva našu decu. On je meni bio na blok listi tri dana, ali su nas zvali iz vrtića da dođemo po dete i ja sam ga besno zvala da ode po sina i on je pokušao da priča sa mnom tada. Na jedan sekund sam mu poverovala jer ne padam na suze, ali imam previše
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Potpuno se slomila! Kristina Spalević se guši u suzama pred kamerama, rešila da sve konačno prizna o Kristijanu

Potpuno se slomila! Kristina Spalević se guši u suzama pred kamerama, rešila da sve konačno prizna o Kristijanu

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kristijan Golubović

Zabava, najnovije vesti »

Turisti masovno dolaze u ovo selo da se slikaju sa "Poslednjom kraljicom": Čarleta ima 94 godine i glavna je atrakcija zbog…

Turisti masovno dolaze u ovo selo da se slikaju sa "Poslednjom kraljicom": Čarleta ima 94 godine i glavna je atrakcija zbog tradicionalne odeću koju nosi (foto)

Blic pre 38 minuta
"Voli me i dalje" Aneli raskrinkala Asmina i obelodanila njegov tajni plan: "Smuvaće..."

"Voli me i dalje" Aneli raskrinkala Asmina i obelodanila njegov tajni plan: "Smuvaće..."

Alo pre 38 minuta
Rastužila sve u studiju: Gabrijela se prisetila smrti oca: "Mesec dana pred moj odlazak u Beograd, on me je napustio"

Rastužila sve u studiju: Gabrijela se prisetila smrti oca: "Mesec dana pred moj odlazak u Beograd, on me je napustio"

Blic pre 1 sat
Mladi glumci stali na ludi kamen: Venčanje kao velika žurka - prve slike sa svadbe: Ćerka čuvene glumice u venčanici sa…

Mladi glumci stali na ludi kamen: Venčanje kao velika žurka - prve slike sa svadbe: Ćerka čuvene glumice u venčanici sa izrezima, a mladoženja pokazao umeće na plesnom podijumu

Blic pre 1 sat
Potpuno se slomila! Kristina Spalević se guši u suzama pred kamerama, rešila da sve konačno prizna o Kristijanu

Potpuno se slomila! Kristina Spalević se guši u suzama pred kamerama, rešila da sve konačno prizna o Kristijanu

Alo pre 1 sat