"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas nakon državne posete Velikoj Britaniji da se sa premijerom te zemlje Kirom Starmerom ne slaže oko pitanja imigrancije i energetike.

- Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari: imigracije, koja je veoma teška za Veliku Britaniju i oko energetike - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors 1, javlja Rojers. On je rekao da se sa Starmerom slaže oko jedne stvari, a to je da evropske zemlje treba da prestanu da kupuju naftu od Rusije. - Želim da pomognem Britaniji da bude jaka - rekao je Tramp. Tramp i Starmer potpisali su ranije danas u Londonu sporazum o tehnološkim investicijama, što uključuje