"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Blic pre 3 sata
"Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari": Tramp u avionu otkrio detalje razgovora sa Starmerom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas nakon državne posete Velikoj Britaniji da se sa premijerom te zemlje Kirom Starmerom ne slaže oko pitanja imigrancije i energetike.

- Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari: imigracije, koja je veoma teška za Veliku Britaniju i oko energetike - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors 1, javlja Rojers. On je rekao da se sa Starmerom slaže oko jedne stvari, a to je da evropske zemlje treba da prestanu da kupuju naftu od Rusije. - Želim da pomognem Britaniji da bude jaka - rekao je Tramp. Tramp i Starmer potpisali su ranije danas u Londonu sporazum o tehnološkim investicijama, što uključuje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor

Tramp: Ako cena nafte padne – Rusija će pristati na dogovor

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaLondonRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća (foto)

Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća (foto)

Blic pre 11 minuta
Otkriće koje će spasiti: Svet?! Naučnici su bušili dno ispod Atlantskog okeana i našli čudo: Jedna stvar je i dalje najveća…

Otkriće koje će spasiti: Svet?! Naučnici su bušili dno ispod Atlantskog okeana i našli čudo: Jedna stvar je i dalje najveća misterija

Blic pre 11 minuta
Istorija ne sme biti zaboravljena: Putin: Potrebno je depolitizovati Staljinov doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu

Istorija ne sme biti zaboravljena: Putin: Potrebno je depolitizovati Staljinov doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu

Blic pre 1 sat
"Štit za celu Evropu": Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali o zaštiti od ruskih dronova

"Štit za celu Evropu": Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali o zaštiti od ruskih dronova

Blic pre 1 sat
"Ovaj pokolj mora da se završi": Tajani: Italija podržava sankcije protiv izraelskih ekstremističkih ministara

"Ovaj pokolj mora da se završi": Tajani: Italija podržava sankcije protiv izraelskih ekstremističkih ministara

Blic pre 56 minuta