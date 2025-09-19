"Možda bi im trebalo oduzeti dozvole": Tramp zapretio medijima, spomenuo i slavnog voditelja: Oni rade za demokrate, a narod je uz mene

Blic
"Možda bi im trebalo oduzeti dozvole": Tramp zapretio medijima, spomenuo i slavnog voditelja: Oni rade za demokrate, a narod…

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi dozvole za emitovanje mogle da budu ukinute TV mrežama ako one o njemu izveštavaju uglavnom negativno, preneo je sinoć CNN.

"Negde sam pročitao da je 97 odsto TV mreža protiv mene, pa ipak sam lako dobio izbore. Oni su dobili dozvolu za emitovanje, pa razmišljam da bi im je možda trebalo oduzeti", kazao je američki predsednik, dodajući da je pobedio u svih sedam neodlučnih država i dobio glasove naroda. Prema Trampovim rečima, uprkos tome, 97 odsto TV mreža mu daje loš publicitet. Tramp je, govoreći u predsedničkom avionu Air Force One prilikom povratka iz Velike Britanije, izjavio da
