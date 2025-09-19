Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1788, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 99,5149. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,8 odsto, a od početka godine jači je za 13,0 odsto. (Izvor: Tanjug)