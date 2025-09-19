Kurs 117,1788 dinara za evro

RTV pre 36 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1788 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 99,5741 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,7 odsto, a od početka godine za 12,9 odsto.
Kurir pre 1 sat
RTV pre 36 minuta
