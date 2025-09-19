Rastužila sve u studiju: Gabrijela se prisetila smrti oca: "Mesec dana pred moj odlazak u Beograd, on me je napustio"

Upravo sada na kanalu Blic televizije možete pratiti prvu epizodu emisije Scena specijal u novoj sezoni u kojoj ćemo evocirati uspomene na vremena kada je muzika bila inspiracija za mnoge ljubavne i životne teme, a pevači će izvoditi pop, rok i narodne pesme i to uživo uz pratnju benda.

U prvoj emisiji nove sezone Scene specijal gosti su Andreana Čekić, Gabrijela Pejčev i Marko Tadić. Voditelji emisije Aleksandra Aleksov i Danijel Rakočević razgovarali su sa njima o mnogim temema, a pevačica Gabijela Pejčev prisetila se perioda kada je trebalo da se sprema za muzičko takmičenje Zvezde granda. - Iako je meni bilo jako lepo u tom takmičenju i sećam se samo pozitivnih stvarim, za tu godinu me veže i tužan period koji mi se desio, a to je smrt oca.