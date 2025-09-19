Turisti masovno dolaze u ovo selo da se slikaju sa "Poslednjom kraljicom": Čarleta ima 94 godine i glavna je atrakcija zbog tradicionalne odeću koju nosi (foto)

Skano je srednjovekovno selo u italijanskoj regiji Abruco, u centralnoj Italiji. Tamo se 94-godišnja Margherita Čarleta oblači kao da je vreme stalo. Ona je poslednja osoba koja svakog dana nosi vekovnu tradicionalnu odeću Skana.

Turisti koji prolaze selom ne dolaze samo zbog prelepog pogleda ili obilaska crkava - dolaze u potrazi za bakom Margheritom. Meštani je zovu "Poslednja kraljica" (L’Ultima Regina), prenosi CNN. Turisti je često traže kako bi se fotografisali sa njom, ali ona ne voli pažnju i naglašava da nije nikakva zvezda, već samo obična baka koja je ponosna na svoje ruralne korene. Čarleta od svoje 18. godine nosi istu vrstu tamne vunene haljine sa dugim crnim rukavima i