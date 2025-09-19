(Video) Masovni udari u Ukrajini, gori Kijev! Rusi za 24 sata izveli stotine napada, odjekuju eksplozije

Ruske snage su tokom poslednja 24 sata izvele čak 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranjene četiri žene, a oštećeni brojni stambeni i infrastrukturni objekti. Istovremeno, Ukrajinu je tokom noći pogodio masovni napad dronovima tipa "Geran", pri čemu su eksplozije zabeležene u Kijevu i u blizini hemijske fabrike u Pavlogradu.

"Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti. Četiri žene su ranjene u napadu na Polohivski okrug", saopštio šef Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, na Telegramu, a prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, ruske trupe su izvele pet vazdušnih napada na Hulijapolje, Vozdviživku, Červoni i Malinivku. Ukupno 231 dron različitih tipova (pretežno FPV) napao je Červonodnjiprovku, Malokatjerinivku,