(Video) Masovni udari u Ukrajini, gori Kijev! Rusi za 24 sata izveli stotine napada, odjekuju eksplozije

Blic pre 2 sata
(Video) Masovni udari u Ukrajini, gori Kijev! Rusi za 24 sata izveli stotine napada, odjekuju eksplozije

Ruske snage su tokom poslednja 24 sata izvele čak 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranjene četiri žene, a oštećeni brojni stambeni i infrastrukturni objekti. Istovremeno, Ukrajinu je tokom noći pogodio masovni napad dronovima tipa "Geran", pri čemu su eksplozije zabeležene u Kijevu i u blizini hemijske fabrike u Pavlogradu.

"Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti. Četiri žene su ranjene u napadu na Polohivski okrug", saopštio šef Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, na Telegramu, a prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, ruske trupe su izvele pet vazdušnih napada na Hulijapolje, Vozdviživku, Červoni i Malinivku. Ukupno 231 dron različitih tipova (pretežno FPV) napao je Červonodnjiprovku, Malokatjerinivku,
Šef MI6: Putin ne želi mir postignut pregovorima; lokalne vlasti: U ruskim udarima u Donjecku ubijeno pet civila

Uživo ruska armija ima 700.000 ljudi na frontu Izjava Vladimira Putina ledi krv u žilama Kijeva (foto/video)

Nema nikakvih dokaza za Putina Oglasio se šef britanske tajne službe

uživo RAT U UKRAJINI Šef MI6: Putin nema interes za pregovarački mir, potcenio Ukrajince u ratu

Oglasila se tajna služba: Putin...

Delovi oborenog ruskog drona oštetili jutros trolejbusku mrežu u Kijevu

Odbijeno pet juriša snaga Kijeva u Sumskoj oblasti

Dojče vele: Okreće li Berlin leđa Vučiću

Kako su UN postale leglo despotija i korupcije

Zašto je Amerika na opasnom raskršću posle ubistva Čarlija Kirka

Zašto je Amerika na opasnom raskršću posle ubistva Čarlija Kirka

Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća

