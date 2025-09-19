"Vreme je za novu fazu": Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je danas Izrael da održava ''trajni rat'' u Pojasu Gaze i najavio debatu u Francuskoj o ekonomskim sankcijama Izraelu ukoliko ta zemlja ne okonča rat u Pojasu Gaze.

Makron je ocenio da Izrael nanosi štetu svom imidžu u svetu, uprkos dobroj reakciji na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, prenosi francuski Kanal 12. Ponovio je da je glavni prioritet Francuske po tom pitanju oslobađanje talaca i poručio da Izrael ''ima pravo da se brani''. - Izrael je imao toliko uspeha u Gazi. Sada je vreme za novu fazu - rekao je on. Makron je naveo da Francuska želi da prizna državu Palestinu kako bi ''izolovala Hamas'' i pokrenula
