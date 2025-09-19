Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Politika pre 10 minuta
Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Francuski predsednik poručio da Izrael ruši svoj ugled i pozvao na prelazak u novu fazu

Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je sinoć Izrael da održava „trajni rat'' u Pojasu Gaze i najavio debatu u Francuskoj o ekonomskim sankcijama Izraelu ukoliko ta zemlja ne okonča rat u Pojasu Gaze. On je ocenio da Izrael nanosi štetu svom imidžu u svetu, uprkos dobroj reakciji na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, prenosi francuski Kanal 12. Ponovio je da je glavni prioritet Francuske po tom pitanju oslobađanje talaca i poručio da Izrael „ima
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

N1 Info pre 20 minuta
Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Makron zapretio Izraelu sankcijama: Tel Aviv održava "trajni rat" u Gazi, vreme je za novu fazu

Kurir pre 3 sata
"Vreme je za novu fazu": Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

"Vreme je za novu fazu": Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasEmanuel MakronFrancuskaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio severni Čile

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio severni Čile

RTV pre 5 minuta
"Možda bi im trebalo oduzeti dozvole": Tramp zapretio medijima, spomenuo i slavnog voditelja: Oni rade za demokrate, a narod…

"Možda bi im trebalo oduzeti dozvole": Tramp zapretio medijima, spomenuo i slavnog voditelja: Oni rade za demokrate, a narod je uz mene

Blic pre 20 minuta
Približavanje Belorusije i SAD?

Približavanje Belorusije i SAD?

Danas pre 15 minuta
Šou Džimija Kimela skinut sa programa zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

Šou Džimija Kimela skinut sa programa zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

BBC News pre 5 minuta
U dva odvojena napada u Gazi i na graničnom prelazu Alenbi ubijeno šest vojnika

U dva odvojena napada u Gazi i na graničnom prelazu Alenbi ubijeno šest vojnika

RTV pre 5 minuta