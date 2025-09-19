Makron najavljuje sankcije Izraelu ako ne okonča rat u Gazi

Francuski predsednik poručio da Izrael ruši svoj ugled i pozvao na prelazak u novu fazu

Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je sinoć Izrael da održava „trajni rat'' u Pojasu Gaze i najavio debatu u Francuskoj o ekonomskim sankcijama Izraelu ukoliko ta zemlja ne okonča rat u Pojasu Gaze. On je ocenio da Izrael nanosi štetu svom imidžu u svetu, uprkos dobroj reakciji na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023, prenosi francuski Kanal 12. Ponovio je da je glavni prioritet Francuske po tom pitanju oslobađanje talaca i poručio da Izrael „ima