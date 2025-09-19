I, to je istina – sledeći korak je da nas ubijaju

Danas pre 45 minuta  |  Snežana Čongradin
Jedno naše dete, Bogdan, odbija da unosi hranu već devet dana zato što ga je režim utamničio zbog izražavanja političkog stava i besa usmerenog protiv korupcionaškog režima zbog čijeg nehata i alavosti je poginulo 16 ljudi, prošlog novembra, na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Odveli su ga sa lancima na nogama, pre dva dana, već izmučenog glađu, na sahranu oca, za čiju smrt su mu rekli tek pet dana posle smrti. Drugo naše dete, Pavle, javilo se ispod žutog svetla lampe u sobi u programu uživo na N1, tokom noći, da reaguje na to što je jedan naprednjački sivonja, zvani Siniša Vučinić, rekao da će naš Pavle biti prvi ubijen na protestima, kao „najmlađi među blokaderima“. To se sve dogodilo u poslednja dva dana. A, koliko takvih tragedija
