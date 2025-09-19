Vesiću određen kućni pritvor posle optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Vesiću određen kućni pritvor posle optužnice za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra 2024, među kojima je i nekadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić.

Uprkos zahtevu za određivanje pritvora za sve, Viši sud u Novom Sadu je 18. septembra doneo odluku da Vesiću odredi kućni pritvor od tri meseca, a za ostalih 12 produži tu meru za još 90 dana, javlja Radio-televizija Srbije. Pored Vesića, na optužnici su se našli i Jelena Tanasković i Nebojša Šurlan, bivši direktori Infrastrukture železnice Srbije. U padu nadstrešnice poginulo je 16 ljudi, a jedna žena je teško povređena. Od tada u Srbiji se održavaju antivladini
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Goranu Vesiću određen kućni pritvor od tri meseca

Goranu Vesiću određen kućni pritvor od tri meseca

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoŽeleznice SrbijeGoran VesićJelena Tanasković

Društvo, najnovije vesti »

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije

Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplije

Beta pre 1 sat
Rat vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal

Rat vlasti protiv Tužilaštva za organizovani kriminal

Radar pre 1 sat
Parada besmisla

Parada besmisla

Radar pre 1 sat
Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

Vremeplov: Rođen pisac i političar Jovan Hadžić

RTV pre 1 sat
(BLOG) Protest „Lance pokidaj“ u više gradova u Srbiji: Studenti izneli četiri zahteva

(BLOG) Protest „Lance pokidaj“ u više gradova u Srbiji: Studenti izneli četiri zahteva

Danas pre 1 sat