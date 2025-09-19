Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Fenerbahče?

Danas pre 30 minuta  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde otputovali su danas na Krit, gde će od petka učestvovati na pripremnom turniru.

Crveno-beli su otputovali u Grčku oslabljeni, bez Nikole Kalinića koji je dobio poštedu zbog oporavka od povrede zgloba, kako bi spreman dočekao početak sezone, kao i Dejana Davidovca zbog visoke temperature. Košarkaši Crvene zvezde igraće u petak od 17 časova protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea, dok se u drugom meču dana od 19.30 sati sastaju Olimpijakos i Olimpija iz Milana. Prenos utakmice Crvena zvezda – Fenerbahče je obezbeđen na kanalu Arena 1
Danas pre 11 sati
