Obrt u politici SAD: Tramp odbio da odobri vojnu pomoć Tajvanu

Danas pre 2 sata  |  Beta-AFP
Obrt u politici SAD: Tramp odbio da odobri vojnu pomoć Tajvanu

Američki predsednik Donald Tramp odbio je da odobri vojnu pomoć od 400 miliona dolara Tajvanu, dok paralelno vodi trgovinske pregovore sa Pekingom, javio je američki dnevnik Vašington post.

Ta odluka bi označila značajnu promenu u američkoj politici prema tom ostrvu, ali nije još definitivna, rekao je sinoć jedan zvaničnik Bele kuće za list. SAD su prestale diplomatski da priznaju Tajvan u korist Kine 1970. godine, ali su glavni snabdevač oružjem tog ostrva sa demokratskim režimom. Sa druge strane Peking smatra Tajvan jednom od svojih provincija i ne isključuje upotrebu sile da bi ga preuzeo pod svoju kontrolu. Tramp danas treba da razgovara sa svojim
