Odbijena žalba advokata, Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Odbijena žalba advokata, Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo je kao neosnovanu žalbu koju je branilac osumnjičenog Bogdana Jovičića podneo protiv rešenja sudije za prethodni postupak, kojim je Jovičiću produžen pritvor.

Po stavu veća, sudija za prethodni postupak pravilno je utvrdila sve činjenice od značaja i pravilno zaključila da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio pušten na slobodu, u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravčno vođenje krivičnog postupka. Veće je navelo i da se ista svrha ne može ostvariti blažom merom, te je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Peticija za oslobođenje Bogdana Jovičića

Peticija za oslobođenje Bogdana Jovičića

Ozon press pre 16 minuta
Student iz Niša: Zašto Vučić jedva čeka studentsku listu - zato što je se boji

Student iz Niša: Zašto Vučić jedva čeka studentsku listu - zato što je se boji

N1 Info pre 1 sat
Advokat privedenog studenta: Doneta odluka o žalbi za ukidanje pritvora Bogdanu Jovičiću

Advokat privedenog studenta: Doneta odluka o žalbi za ukidanje pritvora Bogdanu Jovičiću

Nova pre 5 sati
Student koji štrajkuje glađu 'dobrog opšteg stanja' kaže Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Student koji štrajkuje glađu 'dobrog opšteg stanja' kaže Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Slobodna Evropa pre 5 sati
Protest ispred suda u Novom Sadu, podrška studentu Bogdanu Jovičiću

Protest ispred suda u Novom Sadu, podrška studentu Bogdanu Jovičiću

RTS pre 5 sati
Policijska brutalnost u Srbiji: slučaj Bogdana Jovičića

Policijska brutalnost u Srbiji: slučaj Bogdana Jovičića

Dojče vele pre 7 sati
„Policijska brutalnost u Srbiji“: Dojče vele o slučaju Bogdana Jovičića

„Policijska brutalnost u Srbiji“: Dojče vele o slučaju Bogdana Jovičića

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Šta policija nema

Šta policija nema

Danas pre 57 minuta
Šta znači biti otrovert i zašto je to vrlina, ne mana?

Šta znači biti otrovert i zašto je to vrlina, ne mana?

Danas pre 1 sat
U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

Danas pre 27 minuta
SSP: Stanje vijadukta kod Mašinske škole u Čačku je alarmantno, potrebna hitna inspekcija

SSP: Stanje vijadukta kod Mašinske škole u Čačku je alarmantno, potrebna hitna inspekcija

Danas pre 2 sata
Roditelji đaka OŠ „Pavle Savić“: V. d. direktor Tasić priznao da nema podršku, nada se da će ga ministarstvo razrešiti…

Roditelji đaka OŠ „Pavle Savić“: V. d. direktor Tasić priznao da nema podršku, nada se da će ga ministarstvo razrešiti

Danas pre 1 sat