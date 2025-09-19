Odbijena žalba advokata, Bogdan Jovičić ostaje u pritvoru

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu odbilo je kao neosnovanu žalbu koju je branilac osumnjičenog Bogdana Jovičića podneo protiv rešenja sudije za prethodni postupak, kojim je Jovičiću produžen pritvor.

Po stavu veća, sudija za prethodni postupak pravilno je utvrdila sve činjenice od značaja i pravilno zaključila da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni, ukoliko bi bio pušten na slobodu, u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i okolnosti koje ukazuju na postojanje uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravčno vođenje krivičnog postupka. Veće je navelo i da se ista svrha ne može ostvariti blažom merom, te je